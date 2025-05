Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder alarmiert aufmerksame Nachbarn

Mönchengladbach-Dahl, 10.05.2025, 23:14 Uhr, Brunnenstraße (ots)

Am späten Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Brandgeruch im Treppenraum und im Flur des Gebäudes wahrnehmbar. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohnung. In den verrauchten Räumlichkeiten wurde eine Person angetroffen. Der Bewohner wurde umgehend ins Freie gebracht und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht. Ursprung der Rauchentwicklung war ein Entstehungsbrand in der Küche, welcher bereits erloschen war. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet und konnte dem Bewohner wieder übergeben werden.

Dank des installierten Rauchwarnmelders konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Vorfall zeigt erneut, wie wichtig funktionierende Rauchwarnmelder im privaten Wohnbereich sind.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach. Einsatzleiter: Brandamtsrat Jens Röttgers

