Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der Bismarckstraße - Fahrer leicht verletzt

Mönchengladbach-Gladbach, 10.05.2025, 07:45 Uhr, Bismarckstraße (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug allein beteiligt war. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig aber leicht verletzt verlassen. Nach einer Erstuntersuchung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde er vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle bis zur Übergabe an die Polizei ab.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jens Röttgers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell