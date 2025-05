Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebrannte Speisen sorgen für verrauchte Wohnung

Mönchengladbach - Mülfort, 09.05.2025, 22:29Uhr, Düsseldorfer Straße (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brandereignis in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten neben dem Warnton eines Rauchwarnmelders auch Brandgeruch im Treppenraum wahrgenommen und die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass im 3. OG des Mehrfamilienhauses Speisen auf dem Herd angebrannt waren. Die Gefahr konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Das Brandgut wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Die betroffene Wohnung wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter durch die Feuerwehr belüftet, um die Räume vom Rauch zu befreien. Ein Bewohner wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr Mönchengladbach weist in diesem Zusammenhang darauf hin, niemals unbeaufsichtigt Speisen auf dem Herd zu lassen.

Im Einsatz war der Löschzug und ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug von der Feuer- und Rettungswachen II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Thomas Mandrossa

