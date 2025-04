POL-MA: Mannheim: Bombenfund nach Tiefbauarbeiten

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aktuell kommt es in Sinsheim in der Langen Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Vollbrand eines Klein-LKW. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Nähere Infos liegen bislang nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und ...

