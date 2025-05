Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Jugendfeuerwehr - Stadtpokal in Mönchengladbach

Mönchengladbach-Wickrath, 24.05.2025, 10:00 Uhr Wickrather Markt (ots)

Jugendfeuerwehr - Stadtpokal in Mönchengladbach Knapp 125 aktive Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Mönchengladbach treten in Wickrath zum Stadtpokal der Jugendfeuerwehr 2025 an. Am Samstag, den 24. Mai 2025, treffen sich die Jugendfeuerwehrgruppen aus Mönchengladbach ab 10:00 Uhr auf dem Marktplatz am Wickrather Markt 1, 41189 Mönchengladbach, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Stadtpokal ist der zentrale Vergleichswettkampf der Jugendfeuerwehrgruppen in Mönchengladbach und unterstreicht die vielseitige Ausbildung der Mitglieder. Gleichzeitig fördert er den kameradschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Gruppen. Die Veranstaltung zählt zu den Höhepunkten im Jahresprogramm der Jugendfeuerwehr - vergleichbar mit der Stadtmeisterschaft der Sportvereine. Neben praktischen Übungen gemäß den Feuerwehr-Dienstvorschriften werden auch Kenntnisse im Umgang mit Leinen und Knoten geprüft. Auch das theoretische Wissen kommt nicht zu kurz: Die Jugendlichen müssen gemeinsam 25 Fragen rund um Feuerwehrthemen sowie allgemeine Inhalte beantworten. Eine Erste-Hilfe-Übung ist selbstverständlich ebenfalls Teil des Programms. Für den nötigen Spaß sorgt die letzte Aufgabe: der Fröbelturm. Hierbei müssen die Teams im Kreis stehend mit an Schnüren befestigten Haken Holzklötze zu einem Turm stapeln, eine Herausforderung bei der Teamwork im Mittelpunkt steht. Der Stadtpokal verspricht viele spannende Aktionen - auch für Besucherinnen und Besucher. Die Siegerehrung der teilnehmenden Gruppen ist gegen 14:00 Uhr geplant. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ansprechpartner an diesem Tag: Stadtjugendfeuerwehrwart Thomas Eckers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell