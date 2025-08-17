Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aktueller Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

B9 - Dudenhofen/Römerberg (ots)

Am 16.08.2025, gegen 23.30 Uhr, kam es auf der B9 Ludwigshafen in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Dudenhofen-Römerberg und Schwegenheim zu einem Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß. Ein PKW befuhr die B9 in falsche Fahrtrichtung und kollidierte mit einem anderen PKW frontal und ungebremst. Auf beiden Richtungsfahrbahnen befinden sich Trümmerteile und ein Fahrzeug hat kurzzeitig gebrannt. Die B9 ist zwischen der Ausfahrt Dudenhofen-Römerberg und Schwegenheim in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Unfallaufnahme läuft, zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort. Der Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Die Hintergründe zu dem Verkehrsunfall sind Gegenstand der Ermittlungen. Zu Sach- und Personenschaden kann derzeit ebenfalls noch keine valide Aussage getroffen werden. Es wird nachberichtet.

