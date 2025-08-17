PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aktueller Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

B9 - Dudenhofen/Römerberg (ots)

Am 16.08.2025, gegen 23.30 Uhr, kam es auf der B9 Ludwigshafen in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Dudenhofen-Römerberg und Schwegenheim zu einem Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß. Ein PKW befuhr die B9 in falsche Fahrtrichtung und kollidierte mit einem anderen PKW frontal und ungebremst. Auf beiden Richtungsfahrbahnen befinden sich Trümmerteile und ein Fahrzeug hat kurzzeitig gebrannt. Die B9 ist zwischen der Ausfahrt Dudenhofen-Römerberg und Schwegenheim in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Unfallaufnahme läuft, zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort. Der Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Die Hintergründe zu dem Verkehrsunfall sind Gegenstand der Ermittlungen. Zu Sach- und Personenschaden kann derzeit ebenfalls noch keine valide Aussage getroffen werden. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Nadine Wolf, Polizeiführerin vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 09:14

    POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung auf Straße

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 16.08.2025, gegen 01:00 Uhr kam es in der Heny-Roos-Passage in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vor Ort traf die Polizei eine Person mit einer blutenden Schnittwunde an. Zuvor kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Täter mit einer gesplitterten Glasflasche in Richtung des Geschädigten schlug und diesen an der Hand verletzte. ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 09:07

    POL-PPRP: Diebstahl von Kupferkabel

    Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich der August-Heller-Straße in Ludwigshafen zu einem Diebstahl von Kabelrollen. In dem genannten Zeitraum befuhr ein schwarzes Fahrzeug das abgesperrte Gelände, auf dem sich die Kabeltrommeln befanden. Nachdem mehrere Kabelrollen in das Fahrzeug verladen wurden, verließ das Fahrzeug das Grundstück. ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 08:16

    POL-PPRP: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen-Friesenhem (ots) - Im Zeitraum vom 14.08.2025 bis 15.08.2025 wurde durch unbekannte Täter eine Garage in der Schwedlerstraße aufgebrochen. Hierbei wurden Kupferkabel entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Während der Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass zudem in der unmittelbaren Nachbarschaft mehrere Garten- und Geräteschuppen angegangen wurden. Entwendet wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren