Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Hoher Sachschaden bei Unfall, Diebstähle aus Pkw

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Hoher Sachschaden bei Unfall Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Schefflenz. Gegen 15:45 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Audi auf der Kreisstraße 3951 von Unterschefflenz in Richtung Auerbach unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 21-jähriger VW-Fahrer versuchte noch mit seinem Pkw nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach rechts abgewiesen und kam in einer Wiese zum Stillstand. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 21-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

   Walldürn: Unverschlossene Autos wieder Ziel von Dieb - Zeugen 
gesucht Eine bisher unbekannte Person entwendete in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag Wertgegenstände aus mindestens zwei 
unverschlossenen Pkw in Walldürn. Die Fahrzeuge waren in der 
Hildenbrandstraße und dem Mainzer Ring abgestellt. In der 
Dr.-Gnädinger-Straße versuchte ein Unbekannter um 4:40 Uhr ebenfalls 
das in einer Hofeinfahrt geparkte Auto zu öffnen. Als sich 
herausstellte, dass das Fahrzeug abgeschlossen war, entfernte sich 
der Mann von dem Grundstück. Bei dieser Handlung wurde der Täter von 
einer Überwachungskamera gefilmt und kann wie folgt beschrieben 
werden: -	Männlich -	Schlank -	Auffällig hohe Stirn -	 Brillenträger 
-	Trug rote Handschuhe, ein auffällig gemustertes Tanktop 
(möglicherweise die Stars and Stripes der amerikanischen Flagge), 
kurze Hose und weiße Sneaker mit schwarzen Socken Die Polizei hat die
Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum, 
westlich der Stadtmitte, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. 
Außerdem werden Anwohner gebeten, mögliche Videoaufnahmen zu sichten 
und diese im Fall von Auffälligkeiten der Polizei zur Verfügung zu 
stellen. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den 
Polizeiposten Walldürn. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang 
erneut eindringlich darauf hin: Fahrzeuge sollten stets abgeschlossen
und Wertgegenstände nicht im Fahrzeuginneren zurückgelassen werden. 
Täter nutzen gezielt die Sorglosigkeit der Fahrzeughalter aus.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

