Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis - Eine Person bei Gebäudebrand leicht verletzt

Künzelsau (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht im Ortsteil Taläcker in einem 3-Parteien-Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Zunächst wurde von Zeugen Brandgeruch wahrgenommen, dann kam es zu einer Explosion. Alle Bewohner konnten sich ins Freie begeben. Eine Person wurde wegen Verdachts auf Rauchgasintoxikation vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend wieder entlassen. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Bei dem Haus handelt es sich um einen Neubau, der noch nicht fertiggestellt ist. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Alle Bewohner konnten privat unterkommen. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 100 000 EUR geschätzt. Die Polizei Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

