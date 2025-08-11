Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Qualmender Mähdrescher und erfolgreiche Vermisstensuche

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau-Büttelbronn: Qualmender Mähdrescher sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Samstagnachmittag kam es auf einem Feld bei Büttelbronn zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Gegen 16 Uhr hatte der Fahrer eines Mähdreschers der Marke John Deere eine starke Rauchentwicklung am Motor bemerkt und die Maschine rechtzeitig abgestellt. Zu einem Brand kam es nicht, verletzt wurde niemand. Am Mähdrescher entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Krautheim: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

In Krautheim wurde in der Nacht zu Sonntag ein Bewohner eines Wohnzentrums als vermisst gemeldet. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein, unter anderem mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber. Der Mann konnte schließlich am Morgen auf einem Feldweg bei Krautheim unverletzt aufgefunden werden.

