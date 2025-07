POL-PB: Spontane Zusammenkunft der Tunerszene - Anzeigen und Platzverweise

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 17. Juli, 08.30 Uhr und Freitag, 18. Juli, 15.30 Uhr in eine Einfamilienhaus An der Talle in Paderborn ein. Der Einbruch fiel dem 26-jährigen Sohn der Familie am Freitagmorgen auf. Der oder die Täter hatten sich über die Terrasse Zugang verschafft und die Obergeschosse durchwühlt. Die Diebe stahlen Schmuck und Bargeld und flohen in unbekannte Richtung. Es ...

mehr