Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Entsorgung von Altöl in öffentlicher Toilettenanlage - Zeugen gesucht

Zotzenheim (ots)

Am 17.06.2025 gegen 09:40 Uhr wird der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim durch die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim mitgeteilt, dass die Sanitäranlagen auf dem Parkplatz Sitzborn an der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen mittels Altöl verschmutzt worden sind. Das Altöl wurde höchstwahrscheinlich in der Nacht vom 16.06.2025 auf den 17.06.2025 durch unbekannte Täter in größeren Mengen in der Toilettenanlage verteilt. Ebenfalls gelangte das Altöl in den Kanal, welcher auf direktem Weg zur Kläranlage Zotzenheim führt. In welchem Umfang die Umwelt durch das Altöl verschmutzt wurde, ist bislang noch unklar. Die Toilettenanlage bleibt bis zur vollständigen Reinigung gesperrt.

Die Polizei bittet um Mithilfe.

Wer hat in der Nacht vom 16.06.2025 auf den 17.06.2025 verdächtige Beobachtungen an der Toilettenanlage des Parkplatz Sitzborn gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Täter geben?

Bei sachdienlichen Hinweisen kontaktieren Sie die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter den folgenden Kontaktdaten.

