Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wegen Überladung Klein-LKW stillgelegt

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Deutlich überladen hatte der Fahrer eines Klein-LKW, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 11.6.2025 gegen 09:40 Uhr kontrollierte. Die Überprüfung fand an der Anschlussstelle Waldlaubersheim an der A 61 statt. Bei der Überprüfung der Ladepapiere ergab sich der Verdacht der Überladung. Eine Verwiegung auf einer Waage ergab dann auch ein Gesamtgewicht von fast 4.200 Kilogramm anstatt der zulässigen 3.500 Kilogramm. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer, aber auch den Halter erwarten nun entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell