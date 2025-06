Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell unterwegs, Festnahme aufgrund Haftbefehl!

Wörrstadt (ots)

In den Abendstunden des 12.06.2025 führte die Polizeiautobahnstation Heidesheim Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch. Kontrolliert wurde auf den BABen 60, 63 und 643. In diesem Rahmen wurden mehrere Fahrzeuge kontrolliert. In drei Fällen überschritten die Fahrzeugführer mit ihren Pkw und Motorrad die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Ein 28-jähriger Motorradfahrer wurde mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h gemessen. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer wurde mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 50 km/h gemessen. Der 47-jährige Pkw-Fahrer muss neben einem Bußgeld, mit einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus besaß der 28-jährige Motorradfahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Ihn erwarte nun auch noch ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen.

