POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Schwerer Unfall zwischen Rechtenbach und Hochelheim

Gießen (ots)

Hüttenberg: Zu einem schweren Unfall zwischen einem Ford Focus und einem Ford Transit kam es am Freitag, 23. Mai 2025, gegen 11.45 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 60-jährige Fahrerin des Focus auf ihrer Fahrt von Hochelheim nach Rechtenbach auf der L3360 von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Transit. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die 60-jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Transit, ein 9-jähriges Kind sowie ein 68-jähriger Wetzlarer, erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten bis ca. 14.40 Uhr voll gesperrt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar (Tel: 06441/9180) zu melden.

