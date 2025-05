POL-MFR: (493) Kellereinbrecher in Fürth festgenommen

Nürnberg (ots) - Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (09.05.2025) und Samstagmorgen (10.05.2025) die Außenspiegel mehrerer in der Nürnberger Innenstadt geparkter Autos ab. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 18:00 Uhr am Freitag und 09:00 Uhr am Samstag brachen unbekannte Personen die Außenspiegel von über 20 geparkten Fahrzeugen ab. Diese standen entlang der Frauentormauer zwischen der ...

mehr