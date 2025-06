Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeugbrand auf der A61 - Fahrer flüchtet mit Hund vom Ereignisort

A61/Bingen (ots)

Am Samstagabend, dem 14. Juni 2025, kam es auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Autobrand. In einer Notausfahrt kurz vor dem Autobahndreieck Nahetal geriet gegen 20:15 Uhr ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Ein couragierter Ersthelfer konnte den zunächst unbekannten Fahrer rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten. Unmittelbar danach entfernte sich dieser jedoch - gemeinsam mit einem Hund - zu Fuß vom Ereignisort. Trotz einer sofort eingeleiteten Absuche durch die Polizei konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte die Identität des Fahrers im Nachgang geklärt werden. Es handelt sich um einen 46-jährigen Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen. Zudem stellte sich heraus, dass an dem ausgebrannten Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Aufgrund des Brandgeschehens sowie der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Bingen musste die A61 in Fahrtrichtung Koblenz für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Ab etwa 21:30 Uhr war die Strecke wieder uneingeschränkt befahrbar.

Die Polizei hat gegen den Mann Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung sowie des Kennzeichendiebstahls aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

