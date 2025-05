Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Schwerverletzen

Wasungen (ots)

Am 02.05.2025 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B19 zwischen Wasungen und Schwallungen. Zwei Motorradfahrer, welche mit einer Gruppe weiterer Motorräder unterwegs waren, übersahen kurz nach dem Ortsausagng einen wartenden PKW welcher nach links abbiegen wollte. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß zwischen den Motorrädern und dem PKW. Ein Motorradfahrer wurde hierbei schwer- und der andere leichtverletzt. Beide kamen im Anschluss zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber, der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die B19 wurde in diesem Bereich für die Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.

