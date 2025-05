Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst Unfallflucht, dann Verkehrsunfall

Römhild (ots)

Am Morgen des 02.05.2025 befuhr ein 62-Jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L2668 von Haina kommend in Richtung Westenfeld. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde in das Klinikum verbracht, der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Vor dem Unfall fiel der Pkw schon aufgrund seiner Fahrweise auf. Durch die Polizei wurde dann der Fahrtweg abgeprüft. Hierbei wurde in Waldhaus ein beschädigter Telekommunikationsmast festgestellt. Dort am Unfallort wurde das Kennzeichen des Unfallverursacherfahrzeugs aufgefunden und dies konnte dem verunfallten Pkw-Fahrer zugeordnet werden.

