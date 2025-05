LPI-SHL: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Suhl (ots) - Ein Autofahrer parkte am Dienstag gegen 12:40 Uhr seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl. Als er gegen 13:40 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in noch ...

