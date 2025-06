POL-OS: Bad Rothenfelde: 77-Jähriger bei Alleinunfall tödlich verletzt

Osnabrück (ots) - Ein gefährlicher Vorfall im nördlichen Landkreis beschäftigt aktuell die Polizei in Osnabrück. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (17 Uhr) und Sonntagmittag (12 Uhr) wurde am Voltlager Damm in Ankum - in Höhe der Hausnummer 11 - ein mit Rasierklingen präparierter Aufkleber an einem ...

mehr