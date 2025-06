Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Wohnmobil gerät in Brand - Ursache bislang unklar

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnmobil auf einem Grundstück an der Breslauer Straße in Brand. Das Feuer beschädigte neben dem Wohnmobil auch zwei Fensterelemente im Erdgeschoss des angrenzenden Wohnhauses sowie umliegendes Buschwerk. Zudem wurde die Fassade des Gebäudes erheblich durch Rußablagerungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

