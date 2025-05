POL-BI: SUV überschlägt sich bei Unfall

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte / Altenhagen - Aus einem Transporter in Mitte und aus einem Pkw in Altenhagen haben Unbekannte Werkzeuge gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Aus einem Citroen Jumper der in der Von-der-Recke-Straße geparkt stand, entwendeten Diebe hochwertiges Werkzeug. Die Täter brachen das Fahrzeug in der Zeit zwischen 13:00 Uhr am Mittwoch, 21.05.2025, und 06:40 Uhr am Montag, 26.05.2025, ...

