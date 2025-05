POL-BI: Joint aus dem Auto geworfen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Buschkamp - Am Montag, 26.05.2025, brach ein Unbekannter in eine Wohnung in der Straße Nolkenfeld ein. Er entkam mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Täter zwischen 08:30 Uhr und 12:40 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Nolkenfeld. Dort brach er dann in eine Wohnung ein und durchsuchte sie nach Wertsachen. Der Täter flüchtete ...

