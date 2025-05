Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf DB-Mitarbeiter, Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Untertürkheim: Am gestrigen Abend (19.05.2025) kam es zunächst in der S-Bahnlinie 1 und später auch am Bahnhof Untertürkheim zu einem Angriff durch einen 36 Jahre alten Mann auf zwei Angestellte der Deutschen Bahn AG. Ersten Informationen zufolge, kam es in der S-Bahnlinie 1 auf der Strecke Bad Cannstatt in Richtung Untertürkheim gegen 21:20 Uhr zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen drei Männern. Hier soll der 36-jährige deutsche Staatsangehörige den 39-jährigen irakischen und den 47-jährigen algerischen Staatsangehörigen, welche beide dem Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn angehören, zunächst verbal beschimpft und anschließend auch körperlich angegriffen haben. Mit Halt des Zuges am Bahnsteig 6 am Bahnhof Untertürkheim soll sich die Auseinandersetzung an den Bahnsteig verlagert haben. Hier hat der renitente Reisende, welcher in Begleitung einer weiblichen und zwei männlichen Personen war, offenbar erneut versucht, die beiden Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG anzugreifen. Laut aktuellen Erkenntnissen setzte daraufhin das Sicherheitspersonal Pfefferspray gegen den Mann ein. Weiterhin soll es ebenfalls zu einem Flaschenwurf durch die 37-jährige deutsche Begleiterin des Tatverdächtigen auf einen der Bahnmitarbeiter der Deutschen Bahn gekommen sein. Die alarmierten Kräfte der Landes- und Bundespolizei konnten alle Personen vor Ort feststellen. Während der Befragung durch die eingesetzten Beamten der Landespolizei wurde der Tatverdächtige immer aggressiver und versuchte, die Beamten anzugreifen. Nur mithilfe einer weiteren Streife konnte der Mann am Boden fixiert werden. Weil er auch hier weiterhin versuchte die Beamten zu verletzen, wurde ein Diensthund eingesetzt. Anschließend wurde der Beschuldigte aufgrund einer Verletzung am Oberschenkel in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß belassen. Zeugen welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich telefonisch an die unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelnde Bundespolizei unter 0711 / 870 35 0 zu wenden.

