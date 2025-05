Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frage nach Zigarette endet in Auseinandersetzung

Stuttgart (ots)

Stuttgart. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen ist es am frühen Sonntagmorgen (18.05.2025) im Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fragte ein 32 Jahre alter Mann gegen 04:30 Uhr einen 18-Jährigen und dessen bislang unbekannten Begleiter im S-Bahnbereich nach einer Zigarette. Hierbei soll es unvermittelt zu einer Auseinandersetzung zwischen den drei Männern gekommen sein, in dessen Verlauf der 18-jährige griechische Staatsangehörige und sein Begleiter mehrfach mit Fäusten und Tritten auf ihr Gegenüber einschlugen. Mitarbeitende der Deutschen Bahn wurden auf den Vorfall aufmerksam und hielten den 18-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife fest. Sein Begleiter flüchtete unerkannt. Er wird als etwas 20 Jahre alter Mann mit schwarzen kurzen Haaren, Oberlippen- und Kinnbart beschrieben. Zur Tatzeit soll er schwarz bekleidet und mutmaßlich an der Innenseite des Unterarms tätowiert gewesen sein. Der 32 Jahre alte serbische Staatsangehörige wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Er erlitt durch den Vorfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

