Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach mutmaßlichem Cannabiskonsum - DB-Mitarbeiter bedroht

Winnenden (ots)

Zu einer Bedrohung durch zwei bislang unbekannte Täter ist es am gestrigen Mittwochmorgen (14.05.2025) in einem Regionalexpress in Richtung Schwäbisch Hall gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden der Zugbegleiter und der Triebfahrzeugführer gegen 07:15 Uhr auf einen leichten Cannabisgeruch im Bereich der verschlossenen Toilette aufmerksam. Infolgedessen forderten die beiden DB-Mitarbeiter im Alter von 27 und 38 Jahren die in der Toilette befindlichen Personen beim Halt des Zuges in Winnenden wohl mehrfach auf, die Tür zu öffnen. Dem sollen die beiden Unbekannten jedoch nicht nachgekommen sein und bedrohten stattdessen die zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit deutscher Staatsangehörigkeit verbal. Bis zum Eintreffen der alarmierten Landespolizei flüchteten die beiden Männer offenbar aus dem Fenster des Zuges in unbekannte Richtung. Während ein Tatverdächtiger mit kurzen Haaren, schwarzem Oberteil und grüner Cargohose beschrieben wird, soll der Zweite seine Haare mutmaßlich zu einem geflochtenen langen Zopf getragen haben und schwarz gekleidet und mit einem Rucksack unterwegs gewesen sein.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell