BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und der BPOLI Stuttgart: Erfolgreiche Wohnungsdurchsuchung

Stuttgart (ots) - Bereits am 26.04.2025 entwendeten vier Taschendiebe am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt die Geldbörse einer 21-Jährigen. Nun wurden die Tatverdächtigen festgenommen und deren Wohnungen durchsucht. Am 26.04.2025 gegen 18:00 Uhr hielt sich die 21-jährige Geschädigte am Bahnhof Stuttgart-Bad ...

mehr