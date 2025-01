Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Einsatzbilanz Sturmtief Bernd

Plettenberg (ots)

Das angekündigte Sturmtief Bernd sorgte auch in Plettenberg für einige Einsätze der Feuerwehr. Insgesamt hatte die Feuerwehr Plettenberg einen Verkehrsunfall sowie 7 sturmbedingte Einsätze zu verzeichnen. Das Einsatzaufkommen im Rettungsdienst war unabhängig vom Sturm Bernd durchschnittlich. Zu Beginn des Tages rückte der Rettungsdienst sowie das HLF der Feuerwache zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Aldi an der Herscheider Straße aus. Hier war es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt und durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus Plettenberg zugeführt wurde. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Direkt im Anschluss bescherte eine aus dem Hang gefallene Wurzel auf der Allendorfer Straße den nächsten Einsatz. Das Hindernis konnte schnell beseitigt werden. Im Nachmittagsverlauf bzw. am frühen Abend stürzten im Bereich Grimminghausen mehrere Bäume um, die die Feuerwehr schnell mittels Kettensäge beseitigten konnte. Parallel zum laufenden Einsatz in Grimminghausen wurde die Löschgruppe Ohle nach Ehlhausen, ebenfalls zu einem umgestürzten Baum alarmiert. Dieser konnte durch den Einsatz der Kettensäge entfernt werden. Der letzte sturmbedingte Einsatz rief die Feuerwehr zum "Alten Amtshaus". Hier war ein Baum aus dem Hang in Richtung Haus gefallen. Um den Baum entfernen zu können wurde der Bauhof mit dem LKW Kran hinzugezogen. Mittels Kran und Seilwinde des HLF konnte der Baum schließlich entfernt werden.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache und die Löschgruppe Ohle

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell