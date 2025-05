Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bürostuhl im Gleis- Zug muss bremsen

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Sonntag (18.05.2025) kam es auf der Bahnstrecke von Zazenhausen in Richtung Schorndorf zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Stuttgart: Ersten Informationen zufolge sollen bisher unbekannte Täter am Sonntagabend mutmaßlich einen Bürostuhl in das Gleisbett geworfen haben. Ein Lokführer eines auf der Strecke verkehrenden Zuges konnte gegen 20:38 Uhr eine Kollision nicht verhindern und leitete eine Schnellbremsung ein. Bei einer Absuche vor Ort wurde durch die Gesellschaft für Eisenbahnbetrieb der Bürostuhl aufgefunden und aus den Gleisen gebracht. Laut aktuellen Erkenntnissen kam es nur zu leichten Kratzspuren am Zug und er blieb weiter fahrbereit. Die ca. 100 Fahrgäste, welche sich im Zug befunden haben, blieben laut derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden eingeleitet. Die Bundespolizei Stuttgart warnt in diesem Zusammenhang: Auf den Schienen befindliche Hindernisse können bewirken, dass ein Zug aus den Schienen springt. Durch umherfliegende Schottersteine und Splitter gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

