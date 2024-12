POL-MG: Personenkontrolle in Rheydt führt zu Festnahme

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben das Wochenende genutzt, um auf zwei Baustellen Kupferkabel zu stehlen. Am Marie-Bernays-Ring in Odenkirchen-West brachen die Täter zwischen Freitag, 6. Dezember, um 16 Uhr und Montag, 9. Dezember, um 7 Uhr einen Container auf. An der Straße Neukrapohl in Heyden schlugen die Einbrecher eine scheibe eines Rohbaus eines Mehrfamilienhauses ein. Tatzeitraum war zwischen ...

mehr