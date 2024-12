POL-MG: Unbekannte Täter entwenden Kabel von Baustellen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben an der Franz-Wamich-Straße in Dahl einen schwarzen BMW und am Marie-Bernays-Ring in Odenkirchen-West ein Wohnmobil entwendet. Der BMW muss zwischen Sonntag, 8. Dezember, um 23 Uhr und Montag, 9. Dezember, um 8 Uhr gestohlen worden sein. Das Wohnmobil stand auf einem Firmenparkplatz. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 7. Dezember, um 5 Uhr und Montag, 9. Dezember, um ...

