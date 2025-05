BPOLI S: Streitigkeit um Quarktasche - DB Sicherheit greift ein

Stuttgart (ots) - Am gestrigen Sonntag (18.05.2025) kam es auf der Bahnstrecke von Zazenhausen in Richtung Schorndorf zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Stuttgart: Ersten Informationen zufolge sollen bisher unbekannte Täter am Sonntagabend mutmaßlich einen Bürostuhl in das Gleisbett geworfen haben. Ein Lokführer eines auf der Strecke verkehrenden Zuges konnte gegen 20:38 Uhr eine Kollision nicht ...

