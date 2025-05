Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stiehlt Geld und Schmuck

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Buschkamp - Am Montag, 26.05.2025, brach ein Unbekannter in eine Wohnung in der Straße Nolkenfeld ein. Er entkam mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Täter zwischen 08:30 Uhr und 12:40 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Nolkenfeld. Dort brach er dann in eine Wohnung ein und durchsuchte sie nach Wertsachen. Der Täter flüchtete mit Bargeld und Schmuck in eine unbekannte Richtung.

Einen Tag zuvor soll sich ein unbekannter Mann am Gebäude aufgehalten haben. Ob er im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Er soll schlank und zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Er hatte einen Drei-Tage-Bart. Seine Kleidung war schwarz und er trug eine schwarze Kapuze.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell