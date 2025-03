POL-PDKH: zwei leichtverletzte Polizeibeamte nach Widerstandshandlung

Bad Kreuznach (ots) - Am Morgen des 09.03.2025 befuhr gegen 08:18 Uhr eine 51-jährige PKW Fahrerin die Ringstraße in Bad Kreuznach in Richtung der Mannheimer Straße. Ein 36-jähriger Fußgänger überquert die Ringstraße und wird von dem PKW erfasst. Der Fußgänger erleidet eine Kopfplatzwunde sowie eine Fraktur am Fuß und wird im Anschluss ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden in Höhe von ...

mehr