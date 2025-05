POL-BI: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf dem OWD

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Altenhagen - Ein Bielefelder verhinderte am Freitagabend, 23.05.2025, einen Einbruch in ein Nachbarhaus. Die Täter ergriffen die Flucht. Gegen 20:30 Uhr bemerkte der Bielefelder zwei unbekannte Männer auf dem Grundstück seines Nachbarn, an der Altenhagener Straße, im Bereich Ostring. Als die Täter den Nachbarn erblickten, ergriffen sie die Flucht in Richtung Hungerbach. Die ...

