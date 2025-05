Polizei Bielefeld

POL-BI: Erst Faustschläge, dann Unfallflucht: Polizei fasst 22-jährigen Fahrer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - In der Nacht auf Samstag, 24.05.2025, verursachte ein 22-jähriger Bielefelder einen Unfall auf der Paderborner Straße, wurde anschließend handgreiflich und flüchtete. Polizeibeamte machten ihn nur kurze Zeit später ausfindig und deckten zahlreiche Verkehrsverstöße auf.

Der 22-jährige Bielefelder fuhr gegen 03:00 Uhr mit einem 6er-BMW Coupé auf der Paderborner Straße stadtauswärts. Kurz vor einer Fahrbahnverjüngung überholte er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit einen 48-järhigen Bielefelder in seinem Skoda Oktavia. Es kam zu einer seitlichen Kollision, woraufhin der Skoda nach rechts in den Grünstreifen geschleudert wurde. Der BMW-Fahrer überschlug sich mit seinem Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der 48-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Er wählte den Notruf, als zeitgleich der 22-Jährige aus dem BMW ausstieg und auf ihn zulief. Der BMW-Fahrer öffnete die Beifahrertür und schlug dem Bielefelder mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der 22-Jährige zu Fuß.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den BMW an der Unfallstelle in Augenschein. Dabei entdeckten sie im Fahrzeuginneren unter anderem das Mobiltelefon des Fahrers. Somit war der 22-jährige Bielefelder schnell identifiziert und es dauerte nicht lange, bis Polizeibeamte an der Wohnanschrift des Bielefelders eintrafen. Der Mann war leicht verletzt und wirkte alkoholisiert. Folglich nahmen ihn die Beamten für eine Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Einen Führerschein konnte er den Beamten nicht vorzeigen.

Am BMW befanden sich gefälschte Kennzeichen und die Polizisten stellten fest, dass der Wagen Ende 2024 abgemeldet worden war. Im Fahrzeuginneren lagen zwei weitere Kennzeichen, die als gestohlen gemeldet worden waren.

Der 22-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr mit einer Verkehrsgefährdung, Unfallflucht, Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Beide Fahrzeuge wiesen rundherum Beschädigungen auf. Die Beamten stellten den BMW sicher. Auch der Skoda wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall wurden außerdem mehrere Straßenpoller, eine Laterne und ein Verkehrsschild beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 64 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell