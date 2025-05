Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Altenhagen - Aus einem Transporter in Mitte und aus einem Pkw in Altenhagen haben Unbekannte Werkzeuge gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Citroen Jumper der in der Von-der-Recke-Straße geparkt stand, entwendeten Diebe hochwertiges Werkzeug. Die Täter brachen das Fahrzeug in der Zeit zwischen 13:00 Uhr am Mittwoch, 21.05.2025, und 06:40 Uhr am Montag, 26.05.2025, auf. Es wurden diverse Werkzeuge gestohlen. Darunter befanden sich Schleifmaschinen, Stichsägen und Multifunktionswerkzeuge der Hersteller Festool, Metabo, Wolff und Milwaukee.

Zudem wurde ein VW Caddy aufgebrochen, der an der Brönninghauser Straße, in Höhe der Huchtstraße, geparkt stand. Die Täter entwendeten einen Werkzeugkoffer mit diversen Werkzeugen und ein Akku-Schweißgerät von Bolte. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15:20 Uhr am Freitag, 23.05.2025, und 06:30 Uhr am Montag, 26.05.2025.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

