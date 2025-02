POL-MFR: (200) Einbruch in Bürokomplex - Zeugen gesucht

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am frühen Montagmorgen (24.02.2025) brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von Mitternacht bis 06:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Juweliergeschäfts am Markt in Rothenburg ob der Tauber. Hierdurch ...

