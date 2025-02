Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (198) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 24.02.2025

Nürnberg

Am Montagabend (24.02.2025) fand in der Nürnberger Innenstadt eine sich fortbewegende Versammlung mit mehreren Gegendemonstrationen statt. Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Polizeiinspektion Nürnberg-West sowie der Nürnberger Verkehrspolizei im Einsatz.

Die Versammlung begann gegen 18:40 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Nürnberger Hallplatz. Ab etwa 18:55 Uhr setzte sich der Aufzug mit in der Spitze rund 100 Teilnehmern in Richtung Königstraße in Bewegung.

Etwa zeitgleich sammelten sich im Bereich des Hallplatzes mehrere Gegendemonstrationen, die teilweise bereits gegen 17:20 Uhr zu angezeigten stationären und sich fortbewegenden Versammlungen zusammengekommen waren. Ein Teil der in der Spitze rund 350 Demonstrierenden suchte im Verlauf des Aufzuges immer wieder die Nähe zur diesem auf und versuchte, auf die Aufzugsstrecke zu gelangen. Hierbei musste die Polizei mehrfach unmittelbaren Zwang anwenden, indem sie Demonstrierende teilweise mit Hilfe des Einsatzstockes zurückschoben bzw. -drückten.

Im weiteren Verlauf versuchten die Teilnehmer der Gegendemonstration wiederholt, den Aufzug zu blockieren, indem sich mehrere Personen in einer Reihe auf die Straße setzten. Die Einsatzkräfte mussten die sich fortbewegenden Versammlungsteilnehmer deshalb mehfach aufstoppen und, sofern möglich, seitlich um die blockierenden Personen herumführen. Vereinzelt löste die Polizei die Blockadeaktionen auf.

Im Bereich der Karolinenstraße formierten sich rund 50 vermummte Personen zu einer Sitzblockade. In der Folge mussten die Beamten den Aufzug in die Adlerstraße ableiten. Bei der Identitätsfeststellung der auf der Karolinenstraße sitzenden Personen kam es zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten, woraufhin die Einsatzkräfte entsprechende Ermittlungen einleiteten.

Nach einer Abschlusskundgebung am Hallplatz gegen 20:45 Uhr war das Versammlungsgeschehen beendet.

