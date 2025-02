POL-MFR: (195) Politische Schriftzüge im Stadtgebiet Fürth gesprüht - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - Zwischen Freitagabend (21.02.2025) und Samstagmorgen (22.02.2025) brachen Unbekannte in einen Handel für Münzen in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte Personen verschafften sich zwischen 20:30 Uhr am Freitag und 09:45 Uhr am Samstag mutmaßlich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum eines An- und Verkaufsgeschäfts für Münzen am ...

