Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Sprayer auf frischer Tat erwischt - Festnahme nach Widerstand

Lübeck (ots)

In der Nacht zum Dienstag (07.01.2024) stellte eine Polizeistreife in der Stockelsdorfer Straße in Lübeck einen Mann fest, der offenbar gerade ein Graffiti im Bereich der Autobahnunterführung an die Wand sprühte. Der Täter ergriff zunächst die Flucht, konnte aber schnell gestellt und festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand gegen die Polizisten und verletzte einen Beamten leicht.

Gegen 02:45 Uhr befuhren eine Beamtin und ein Beamter des 2. Polizeireviers Lübeck die Stockelsdorfer Straße in Lübeck. An der Unterführung der Autobahn entdeckten sie einen Mann, der offenbar gerade dabei war, ein Graffiti an die Wand zu sprühen. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Kontrolle. Der Sprayer flüchtete daraufhin, konnte jedoch durch die hinterhereilenden Einsatzkräfte schnell eingeholt werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand.

Mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers gelang es den Beamten gemeinsam, den wehrhaften Mann zu überwältigen und ihm Handfesseln anzulegen. Es handelt sich dabei um einen 22-Jährigen aus Bad Schwartau. Sowohl er, als auch ein Polizeibeamter wurden während der Amtshandlungen leicht verletzt.

Die Beamten führten den 22-Jährigen einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu. Der Bad Schwartauer wird sich in zwei Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell