Polizei Bielefeld

POL-BI: Durchsuchungen nach Warenkreditbetrug: Unbezahlte Geräte weiterverkauft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Dienstagmorgen, 27.05.2025, erfolgten zeitgleich mehrere Durchsuchungen in Bielefeld und weiteren Städten in einem Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Warenkreditbetrugs. Die Beschuldigten bezogen rund 100 hochwertige Elektro-Haushaltsgeräte unterschiedlicher Art, bezahlten diese jedoch nie.

Das Kriminalkommissariat 21 des Polizeipräsidiums Bielefeld ermittelt in einem Strafverfahren der Staatsanwaltschaft Bielefeld zum Nachteil eines Elektrogeräteherstellers. Nach dem aktuellen Kenntnisstand sollen neun Beschuldigte im Zeit-raum von Freitag, 14.02.2025, bis Dienstag, 25.03.2025, eine große Anzahl an Elektrogeräten bestellt haben. Sie erhielten die Geräte im Gesamtwert von rund 210.000 Euro, bezahlten diese jedoch nie. Teilweise wurde die Geräte im Internet zum Verkauf angeboten.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um drei Frauen und sechs Männer im Alter von 32 bis 57 Jahren mit serbischer oder bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit. Einzelne Personen waren bereits polizeibekannt wegen Betrugs- und Gewaltdelikten.

Im Rahmen des Strafverfahrens wurden am 27.05.2025 Durchsuchungsmaßnahmen an zwei Objekten in Bielefeld, und an weiteren Objekten in Schloß Holte-Stukenbrock, Bad Salzuflen, im Kreis Höxter, in Dortmund und in Bremen durchgeführt. Die Maßnahmen wurden zum Teil durch Spezialeinsatzkräfte unterstützt.

Drei tatverdächtige Personen wurden angetroffen und erkennungsdienstlich behandelt. Es wurden diverse Elektrogeräte und weitere Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell