POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Festnahme nach Ladendiebstahl: 21-Jähriger beißt und kratzt Passanten

Osnabrück (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Großen Straße kam es am Dienstagmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einem ungewöhnlichen Ausgang. Gegen 9.25 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann von einem Ladendetektiv aufgrund vorangegangener Taten wiedererkannt und angesprochen, als er sich im Verkaufsraum aufhielt. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin zu Fuß aus dem Geschäft. Der Ladendetektiv sowie ein couragierter Passant nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen wenig später stellen. Dabei wehrte sich der 21-Jährige heftig: Er biss und kratzte die beiden Männer. Einer von ihnen erlitt eine Bisswunde am rechten Unterarm, der andere zog sich eine Schürfwunde am rechten Unterarm sowie eine weitere Bisswunde im Handbereich zu. Die hinzugerufene Polizei traf kurze Zeit später ein und nahm den Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden die Beamten mehrere hochwertige Parfüms im Gesamtwert von über 1.100 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Die Ermittlungen dauern an.

