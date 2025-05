Polizei Mettmann

POL-ME: Auto bei Brand beschädigt - Polizei prüft Brandserie - 2505129

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht zu Freitag, 30. Mai 2025, brannte in Monheim am Rhein der Hinterreifen eines Autos. Die Polizei ermittelt und prüft, ob es einen Zusammenhang zu einem weiteren Fahrzeugbrand in zeitlicher und räumlicher Nähe gibt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Donnerstag, 29. Mai 2025, stellte der Fahrer eines Skoda gegen 17 Uhr das Auto auf einem Parkplatz an der Grunewaldstraße ab. Als er am folgenden frühen Morgen des Freitags, 30. Mai 2025, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen geschmolzenen Hinterreifen sowie Brandspuren an der Felge.

In derselben Nacht kam es zu einer weiteren vorsätzlichen Brandstiftung, bei der ein VW Golf erheblich beschädigt wurde (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6045125). Die Polizei ermittelt und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

