POL-OS: Ankum: Rasierklingen hinter Aufkleber versteckt - Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

Osnabrück (ots)

Ein gefährlicher Vorfall im nördlichen Landkreis beschäftigt aktuell die Polizei in Osnabrück. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (17 Uhr) und Sonntagmittag (12 Uhr) wurde am Voltlager Damm in Ankum - in Höhe der Hausnummer 11 - ein mit Rasierklingen präparierter Aufkleber an einem Laternenmast angebracht. Bei dem Aufkleber handelt es sich um einen Fanaufkleber des Fußballvereins VfL Osnabrück.

Ein 56-jähriger Mann hatte versucht, den Aufkleber zu entfernen und entdeckte dabei zwei Rasierklingen, die hinter dem Aufkleber befestigt worden waren. Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Einzelfall. Die Polizei hat umliegende Laternen überprüft - weitere gefährliche Manipulationen wurden bislang nicht festgestellt. Der Aufkleber wurde zur Spurenauswertung sichergestellt.

Beamte der Polizei Osnabrück haben unterdes die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden:

Wem ist im genannten Zeitraum eine Person aufgefallen, die im Bereich Voltlager Damm einen Aufkleber angebracht hat?

Hinweise werden unter 0541/327-2617 oder -2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell