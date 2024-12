Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.12.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei sucht Zeugin einer Verkehrsunfallflucht.

Wolfenbüttel, Holzmarkt 5, 02.12.2024, 10:50 Uhr.

Eine 74-jährige Geschädigte hatte ihren grauen VW Golf in einer Parkbucht am Holzmarkt vor der Deutschen Bank abgestellt. Ein unbekannter Fahrer eines hellgrünen Audi Avant mit Wolfenbütteler Kennzeichen parkte zu diesem Zeitpunkt links neben dem geschädigten Fahrzeug. Zeugen hatten beobachtet, wie der Audi beim Herausfahren aus der Parkbucht gegen den geparkten VW stieß und diesen an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt hatte. Das verursachende Fahrzeug wurde offensichtlich an der vorderen rechten Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Die unbekannte Zeugin hatte den Unfall beobachtet und dies der Geschädigten mitgeteilt. Leider wurden keine Personalien dieser Zeugin notiert. Die Polizei Wolfenbüttel sucht diese Zeugin. Sie wird gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 in Verbindung zu setzen.

