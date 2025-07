Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu vollendetem und versuchten Einbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 17. Juli, 08.30 Uhr und Freitag, 18. Juli, 15.30 Uhr in eine Einfamilienhaus An der Talle in Paderborn ein. Der Einbruch fiel dem 26-jährigen Sohn der Familie am Freitagmorgen auf. Der oder die Täter hatten sich über die Terrasse Zugang verschafft und die Obergeschosse durchwühlt. Die Diebe stahlen Schmuck und Bargeld und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden im mindestens vierstelligen Bereich.

Ebenfalls zwischen Donnerstag, 17. Juli, 12.00 Uhr und Sonntag, 20. Juli, 14.00 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Robert-Schuhmann-Weg in Paderborn einzubrechen. Unbekannte hatten versucht, sich über die Terassentür Zutritt zu verschaffen, was den Bewohnern bei ihrer Rückkehr nach dem Wochenende aufgefallen war. Der oder die Täter flohen ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Tipps zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn auf ihre Internetseite zusammengefasst: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1. Zudem berät das entsprechende Kommissariat kostenfrei zum Thema Vorbeugung.

