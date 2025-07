POL-PB: Rollerfahrer leistet sich unter Drogen Verfolgungsfahrt mit der Polizei - Zeugen gesucht

Paderborn (ots) - (mh) Bei zwei Unfällen auf dem Paderborner Stadtgebiet haben sich am Wochenende zwei Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Am Freitag, 18. Juli, war ein 25-jähriger Mercedes Fahrer gegen 12.55 Uhr in Paderborn-Sennelager auf der Bielefelder Straße in Richtung A33 unterwegs. Als er nach rechts in die Straße Am Heilandsfrieden abbog, übersah er einen 54-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße in ...

