Polizei Paderborn

POL-PB: Verunglückter Pedelec-Fahrer mit Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen

Bad Wünnenberg-Leiberg, Am Sohlweg (ots)

(Mert) Am 19.07.2025 gegen 00:30 Uhr kam ein 51jähriger Pedelec-Fahrer an seiner Wohnanschrift in Büren Hegensdorf an. Er wies eine starke Kopfplatzwunde auf. Aus diesem Grunde verständigte seine Ehefrau den Rettungsdienst. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den schwerverletzten Mann in eine Bochumer Spezialklinik flog. Ermittlungen ergaben, dass die Unfallörtlichkeit sich auf einem Radweg in der Nähe des Leiberger Sportplatzes befand. Ein Spezialunfallaufnahmeteam aus Münster unterstützte die Paderborner Polizei bei der Unfallaufnahme. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Alleinunfall aus.

