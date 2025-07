Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zweier Pkw

Paderborn (ots)

(md) Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf dem Heierswall in Paderborn verletzte sich am Donnerstag, 17. Juli, eine Mitfahrerin. Vier weitere Personen kamen mit dem Schrecken davon.

Gegen 18.40 Uhr war ein 65 Jahre alter Mann aus Dänemark mit seinem Peugeout auf der Straße Am Bischhofsteich in Fahrtrichtung Heierswall unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem 5er BMW auf dem Heierswall in Fahrtrichtung Paderwall. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge aus ungeklärter Ursache zusammen.

Bei dem Unfall verletzte sich die 23-jährige Beifahrerin des BMW leicht und wurde vor Ort versorgt. Der Fahrer und eine weitere Mitfahrerin blieben unverletzt, ebenso wie der Fahrer und die 63-jährige Beifahrerin des dänischen Autos.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro.

